- Navele de croaziera incep sa revina pe Dunare, spre bucuria celor pasionati de croaziere.Primele doua nave de croaziera de Dunare au sosit in portul Tulcea.Este vorba despre Nava MS Nestroy, care a sosit ieri seara, in jurul orelor 22.30 si Nava Bolero, care a sosit in jurul orelor 06.45. Despre Portul…

- Orașul Veneția este pus in pericol din cauza vaselor de croaziera care tranziteaza centrul istoric. Daca autoritațile nu vor lua masuri urgente, UNESCO ar putea cere guvernului italian sa intervina. Veneția ar putea fi pusa pe lista orașelor aflate in pericol, daca orașul nu interzice permanent acostarea…

- Venetia si Budapesta ar putea fi plasate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO aflat in pericol, in timp ce portul comercial din Liverpool (Liverpool Maritime Mercantile City) ar putea pierde listarea in Patrimoniului Mondial, din cauza dezvoltarii sale prea rapide, potrivit UNESCO,

- Proteste in Veneția la intrarea in port a primei nave de croaziera dupa mai bine de 17 luni de intrerupere cauzata de pandemia de COVID-19. Protestele sunt intre cei care sustin si cei care se opun prezentei acestor "monstri ai marilor" in celebra laguna italiana, informeaza AFP. Cele doua…

- Dupa o intrerupere de 17 luni cauzata de pandemia de COVID-19, prima nava de croaziera a amarat sambata in Venetia si a reaprins polemicile dintre cei care sustin si cei care se opun prezentei acestor "monstri ai marilor" in celebra laguna italiana, informeaza AFP.

