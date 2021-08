Stiri pe aceeasi tema

- Platești daca vrei sa vezi laguna din Italia! Autoritațile capitalei regiunii Veneto intenționeaza sa impuna o taxa de acces pentru vizitatori, informeaza Bloomberg, care citeaza ziarul peninsular La Stampa. Masura ar urma sa intre in vigoare din vara viitoare, iar biletul va costa intre 3 și 10 euro.…

- Venetia a evitat in extremis joi inscrierea in lista Patrimoniului mondial in pericol, propusa de UNESCO cu putin timp inainte de anuntul Italiei de a interzice navele de croaziera sa patrunda in laguna, scrie AFP. Comitetul Patrimoniului mondial reunit la Fuzhou, in China, a luat act de aceasta…

- Comitetul patrimoniului mondial, reunit la Fuzhou, in China, a luat act de aceasta interdictie, care va intra in vigoare intr-o saptamana, mai exact pe data de 1 august, relateaza Agerpres. Autoritatile italiene au primit, practic, un ragaz pana pe 1 decembrie 2022 sa raporteze din nou eforturile realizate…

- Marile nave de croaziera, care ar pune in pericol centrul istoric al Venetiei inclus in patrimoniul UNESCO, vor fi interzise incepand cu 1 august, potrivit guvernului italian. UNESCO a avertizat recent ca Veneția va fi in pericol daca orașul nu va interzice permanent navele de croaziera. Aparatorii…

- Amsterdam este probabil cea mai cautata destinație turistica din lume de catre persoanele care vor sa traiasca experiențe noi. Capitala Olandei este cunoscuta pentru toleranța fața de drogurile recreative, alcool și sex. Dupa lockdownul provocat de pandemie, mulți locuitori au ajuns la concluzia ca…

- Aproape jumatate dintre germani s-au exprimat in favoarea purtarii mastilor sanitare si dupa terminarea pandemiei pentru a se proteja astfel de boli, potrivit unui sondaj dat publicitatii miercuri, informeaza DPA. Dintre cele circa 5.000 de persoane chestionate de institutul de cercetari de piata Civey…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile ungare au revizuit conditiile de intrare in Ungaria in contextul pandemiei de COVID-19. MAE arata ca, in prezent, cetatenii romani care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 eliberat de autoritatile competente din Romania,…