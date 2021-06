Veneția, în pericol. Avertismentul UNESCO Orașul Veneția este pus in pericol din cauza vaselor de croaziera care tranziteaza centrul istoric. Daca autoritațile nu vor lua masuri urgente, UNESCO ar putea cere guvernului italian sa intervina. Veneția ar putea fi pusa pe lista orașelor aflate in pericol, daca orașul nu interzice permanent acostarea vaselor de croaziera. UNESCO a avertizat ca supraviețuirea Veneției va fi pusa in pericol. „Este nevoie urgent de o soluție pe termen lung. O soluție care va impiedica accesul total la laguna, redirecționandu-le catre alte porturi din zona”, a transmis UNESCO. Conform The Guardian, in aprilie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Deși in aprilie, guvernul italian a decis ca navele de croaziera și cargo nu mai au voie sa intre in centrul istoric al orașului, ci sa acosteze in apropiere, interdicția nu a intrat inca in vigoare.Chiar la inceputul acestei luni, venețienii au fost luați prin surprindere, cand o ambarcațiune mare…

- Veneția ar putea fi pusa pe lista orașelor aflate in pericol, daca orașul nu interzice permanent vasele de croaziera care acosteaza acolo. Unesco a anunțat ca va discuta problema luna viitoare, iar daca masura va fi aprobata, agenția ar putea cere guvernului italian sa ia masuri pana in luna februarie.

- Navele de croaziera nu vor mai avea acces in centrul istoric al Veneției. Autoritațile italiene spun ca decizia a fost luata dupa ce UNESCO a insistat pentru protejarea patrimoniului. Astfel, potrivit presei italiene, marile nave de croaziera nu mai pot intra in canalul Giudecca al orașului Veneția,…

- Decizia a venit ca raspuns la o cerere din partea UNESCO pentru protejarea patrimoniului. Criticii susțin ca navele provoaca poluare și erodeaza bazele orașului, care sufera de inundații regulate, relateaza BBC . Navele mari vor trebui de acum inainte sa acosteze in portul industrial al orașului pana…