Veneția, în noroi. Canalele au rămas fără apă, iar gondolele stau în nămol Peisajul din Veneția a fost cu totul neașteptat vineri. Din cauza mareei neobișnuit de joase, multe din celebrele canale ale orașului italian au ramas fara apa, potrivit BBC . Din aceasta cauza, multe gondole au ramas in noroi, pe fundul canalelor secate. Imaginile sunt intr-un contrast puternic cu cele din ianuarie, cand Veneția a fost inundata de o maree de aproape un metru și jumatate, dupa ce sistemul de protecție MOSE, inaugurat acum doua luni, nu a fost activat. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

