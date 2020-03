Veneţia e pustie, iar apele de pe canale au devenit cristaline VIDEO Cu toate acestea, pe fondul absenței turiștilor și datorita reducerii traficului, canalele Veneției s-au curațat, iar apa, dupa multa vreme, este limpede. Asistenta romanca din Italia: "Se moare pe capete!" din: "Se moare pe capete!" Asistenta romanca, in varsta de 49 de ani, lucreaza la un spital din provincia Milano, regiunea Lombardia, unde sunt primiți pacienți in stare stabila. Totuși, de aici, s-a intamplat sa fie transferați catre alte spitale pacienți depistați pozitiv cu coronavirus, relateaza a1.ro. Potrivit romancei, care lucreaza de aproximativ 20 de ani ca asistent medical in Italia, cadrele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul îmbolnavirilor continua sa creasca în România, bilantul ajungând, în acest moment, la 31. Ultimul caz este un barbat de 42 de ani, din Iasi. Un nou caz de îmbolnavire cu Covid-19 a fost înregistrat în aceasta dimineața,…

- Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se mentine pe primul loc, cu 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.In ultimele 24 de ore, Italia in inregistrat 133 de noi decese, ceea ce majoreaza la 366 numarul total de morti de la…

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit...

- O romanca din Italia a fost diagnosticata cu noul coronavirus dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Ea a declarat pentru publicația Rotalianul ca acum se simte bine.In Romania, șase persoane au fost infectate cu noul coronavirus, dintre care una s-a vindecat. Situația actualizata privind raspandirea…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 in peninsula, informeaza BBC.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirma faptul ca da rezultate In ultimele 24 de ore,…

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…

- Sâmbata dimineata, la ora 7, la Cremona, Angela M., o asistenta românca apropiata de vârsta pensionarii, a iesit din tura de noapte, obosita. Unul din pacienti, cu febra si tuse, a solicitat-o toata noaptea pentru asistenta. La ora 9, Angela a primit un telefon de la clinica. Pacientul…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…