- Venetia este azi din nou in alerta, din cauza nivelului crescut al apei din laguna, cu mult peste limitele normale. Duminica este anuntata o noua crestere a nivelului apei, al treilea astfel de episod in mai putin de o saptamana, dupa doua maree inalte care au devastat orasul italian supranumit „Serenissima”,…

- Un numar de 32 de acoperisuri au fost afectate de vantul puternic si 13 autoturisme au fost avariate de resturile de tabla sau de crengile care au cazut peste ele in municipiul Hunedoara, pe parcursul zilei de miercuri, arata ultimele ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). "Din cauza…

- Turistii nu pot ajunge astazi la cabanele din zona Balea Lac, la altitudinea de 2.034 metri in muntii Fagaras, pentru ca accesul pe Transfagarasan a fost interzis si telecabina a fost oprita din...

- Telecabina de la Balea a fost oprita astazi din cauza vantului foarte puternic, care bate si cu 120 km/ora la rafala, potrivit cabanierilor si meteorologilor. Cabanierii de la Balea Lac au confirmat oprirea instalației, din motive de sigurața, chiar dac aceasta reprezinta singurul mijloc de transport…

- Din cauza vantului puternic, o comuna din Timis si trei sate apartinatoare au ramas fara curent electric. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a trimis un container cu generator de mare capacitate, urmand ca alte doua sa ajunga in zona, din Arad si Hunedoara. Procesul electoral nu a fost intrerupt,…

- Agenția de mediu investigheaza acum fenomentul neobișnuit care a avut loc in mai multe sate din Cornwall, Marea Britanie. Marea a devenit portocalie de-a lungul mai multor puncte ale coastei de sud a Angliei, se pare ca unii inotatori au ieșit din apa cu o erupție pe piele.

Meteorologii sunt in stare de alerta: Un ciclon puternic se apropie de Romania. Acesta va lovi țara noastra, potrivit estimarilor, peste...