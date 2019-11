Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian, Giuseppe Conte, care se afla de miercuri la Venetia ca urmare a inundatiilor grave care au lovit aceasta regiune, a anuntat in Consiliul de ministri de joi ca a fost declarata starea de urgenta si au fost aprobate primele ajutoare pentru locuitorii din zona si pentru a sprijini…

