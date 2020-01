Veneţia a secat! Oraşul plutitor al Italiei, imagini devastatoare! Autorităţile nu pot ajunge la intervenţii Au fost masurati 60 de centimetri sub nivelul obisnuit al marii, cu cateva zeci mai putin decat in mod obisnuit, iar in urmatoarele zile ar putea scadea si mai mult. Turistii ajunsi in orasul plutitor al Italiei nu se vor putea plimba cu gondale pe canalele interne ale orasului, acesta fiind de nerecunoscut dupa ce apele au secat. Fenomenul este provocat de catre un reflux mai puternic decat in mod obisnuit fiind afectata activitatea gondolierilor, dar mai ales a hidro-ambulantelor si pompierilor care nu pot ajunge la interventii. Fenomenul este unul obisnuit, Venetia se confrunta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

