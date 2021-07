Stiri pe aceeasi tema

- Venetia a evitat joi in extremis inscrierea pe lista Patrimoniului mondial in pericol, propunere facuta de UNESCO cu putin timp inainte ca Italia sa anunte masura interzicerii navelor de croaziera de mari dimensiuni in interiorul lagunei, informeaza AFP. Comitetul patrimoniului mondial,…

- Venetia si Budapesta ar putea fi plasate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO aflat in pericol, in timp ce portul comercial din Liverpool (Liverpool Maritime Mercantile City) ar putea pierde listarea in Patrimoniului Mondial, din cauza dezvoltarii sale prea rapide, potrivit UNESCO,

- Aceste recomandari ale organelor consultative ale UNESCO au fost facute publice inainte de reuniunea Comitetului Patrimoniului Mondial, care va decide daca sa le urmeze sau nu, la Fuzhou, in China, in perioada 16-31 iulie. La Venetia, impactul activitatilor de turism de masa figureaza printre criteriile…

- Un numar record de false farmacii online au fost închise în luna mai ca urmare a unei eradicari globale. Operațiunea Pangea efectuata de Interpol a eliminat de pe piețe 100.000 de comercianți online care vindeau medicamente ilicite, informeaza BBC.Numai în Regatul Unit au fost…