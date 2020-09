Stiri pe aceeasi tema

- Documentarele „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, și „Acasa, My Home”, regizat de Radu Ciorniciuc au fost prezentate, cu sprijinul ICR Tel Aviv, in cadrul competiției internaționale a Festivalului International de Filme Documentare DocAviv, singurul festival international de

- Cea de-a sasea editie a Bucharest International Dance Film Festival va debuta joi, iar timp de patru zile, in trei spatii din Capitala, dar si online, vor avea loc proiectii, conferinte si ateliere.Lungmetrajul „Ema”, regizat de chilianul Pablo Larrain, va deschide editia de anul acesta a…

- ANONIMUL IIFF are loc intre 12-16 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, și reunește in program 26 de filme: competițiile de scurtmetraj romanesc (9 titluri) și internațional (10 titluri), plus șapte producții de lungmetraj de ficțiune și documentar. Numarul maximum de participanți pentru fiecare…

- Coproductia cu participare romaneasca ''Quo Vadis, Aida?'', regizata de Jasmila Zbanic, a fost selectata in competitia oficiala a celei de-a 77-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, iar coproductia "Nowhere Special" (Italia-Romania-Marea Britanie) va concura in sectiunea…

- Festivalurile de Film de la Venetia, New York, Toronto si Telluride, care se vor desfasura in septembrie, vor impartasi difuzarea filmului "Nomadland", avand-o ca protagonista si producatoare pe actrita americana Frances McDormand, au informat luni organizatorii Mostrei intr-un comunicat citat de…

- Un documentar despre Regina Maria a fost prezentat in gradina parcului Villa Borghese din centrul Romei, iar actrita Roxana Lupu a incantat orașul in rolul Reginei Maria, relateaza Mediafax.Citește și: Festivalul de Film de la Veneția 2020: regizorul roman Cristi Puiu face parte din juriu…

- Filmul francez „La Belle Epoque” (Cei mai frumoși ani) va deschide ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). Pelicula ii are ca interpreți pe Daniel Auteuil și Fanny Ardant.Organizatorii TIFF anunța ca ceremonia de deschidere a ediției a 19-a a TIFF va avea…

- Au retras “Pe aripile vantului”, deși servitoarea devenise prima actrița de culoare care a caștigat Oscarul Lupta antirasism din America pare fara sfarșit. Serviciul de streaming HBO Max a dat naștere la o mulțime de controverse cand a retras temporar din oferta sa filmul „Pe aripile vantului”. Asta…