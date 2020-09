Stiri pe aceeasi tema

- "Nomadland", un film regizat de Chloe Zhao si cu Frances McDormand in rolul principal, care evoca dramele provocate de criza economica din 2008, a castigat sambata seara Leul de Aur la cea de-a 77-a editie a Festivalului de la Venetia, al carei juriu oficial a fost prezidat de actrita australiana Cate…

- Vanessa Kirby, protagonista lungmetrajului "Pieces of a Woman", a castigat sambata seara Coppa Volpi pentru cea mai buna actrita la cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia, relateaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Pieces of a Woman", regizat de Kornel Mundruczo,…

- Juriul Festivalului de Film de la Venetia, prezidat de Cate Blanchett, va decerna sambata prestigiosul premiu Leul de Aur, cu perspectiva de a asista, posibil, la incoronarea unei regizoare, pentru prima data in ultimii zece ani, relateaza agentia AFP. Filmul premiat, dintre cele optsprezece aflate…

- Venetia gazduieste primul festival de film major de la declansarea pandemiei cu noul coronavirus, iar organizatorii au trebuit sa se adapteze la circumstante neobisnuite, transmite sheppnews. Evenimentul cinematografic ce se desfasoara in laguna va fi mai putin stralucitor in acest an pentru ca prezenta…

- Venetia gazduieste primul festival major de film de la declansarea pandemiei cu noul coronavirus, iar organizatorii au trebuit sa se adapteze la circumstante neobisnuite. Evenimentul cinematografic ce se desfasoara in laguna va fi mai putin stralucitor in acest an pentru ca prezenta de la Hollywood…

- Festivalurile de Film de la Venetia, New York, Toronto si Telluride, care se vor desfasura in septembrie, vor impartasi difuzarea filmului "Nomadland", avand-o ca protagonista si producatoare pe actrita americana Frances McDormand, au informat luni organizatorii Mostrei intr-un comunicat citat de…

- Actrita franceza Ludivine Sagnier, regizorii roman Cristi Puiu si german Christian Petzold, scriitorul italian Nicola Lagioia, regizoarea britanica Joanna Hogg si austriaca Veronika Franz, vor alcatui juriul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, prezidat de actrita…

- Actrita franceza Ludivine Sagnier, regizorii roman Cristi Puiu si german Christian Petzold, scriitorul italian Nicola Lagioia, regizoarea britanica Joanna Hogg si austriaca Veronika Franz, vor alcatui juriul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, prezidat de actrita…