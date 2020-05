Velopa | cel mai usor mod de a comanda anvelope online Vine vara si nici gand sa mai circuli in continuare cu anvelopele de iarna. Iti trebuie pneuri noi, iar un drum acum pana la magazinele specializate te-ar putea costa timp pretios. Velopa iti pune la dispozitie, prin intermediul magazinului online, o gama variata de cauciucuri, acum si cu reduceri substantiale de pret.



Orice ti-ai fi imaginat ca se poate comanda online, mai putin anvelope, nu-i asa? Ei bine, Velopa, unul dintre cei mai importanti furnizori de anvelope auto produse de companii consacrate in domeniu, iti ofera sansa sa-ti comanzi de acasa pneuri pentru masina ta, fara… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

