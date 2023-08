Acreditarea internaționala a unor instituții de invațamint superior din Republica Moldova reprezinta o recunoaștere in plus a calitații studiilor și respectarea standardelor europene in domeniul educației. O spune secretarul general al Ministerului Educației și Cercetarii, Natalia Velișco, dupa ce cinci universitați din Republica Moldova au fost acreditare la nivel european. Potrivit reprezenta