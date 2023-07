Velier cu sase persoane la bord, in pericol pe Marea Neagra in apropiere de Mangalia. Intervine ARSVOM

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Persoana a fost adusa la mal si i se administreaza oxigen.Inca o zi torida la malul marii Azi, 22 iulie, a fost mare nevoie de interventia salvamarilor pe plaja Nomad. O persoana a fost luata de valuri. Salvatorii au intervenit si o cauta. Este vorba despre persoana in larg in dreptul plajei…

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara la Techirghiol.Potrivit ISU Dobrogea o persoana a fost scoasa din apa in Techirghiol, plaja Sincai.Din primele informatii este vorba despre un barbat de aproximativ…

- O operatiune pentru salvarea unei persoane aflata intr-o barca, in Marea Neagra, s-a desfașurat la 80 de mile travers de Mangalia. Reprezentantii Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ( ARSVOM ) au pornit azi noapte operatiunea de salvare. ARSVOM a precizat ca echipajul navei Sar Maya…

- O persoana, in pericol pe mare, la 80 de mile de Mangalia, intr-o barca cu vasleO operatiune de cautare si salvare pe mare a fost declansata in noaptea de joi spre vineri de Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), la solicitarea Centrului de Coordonare pentru Cautare si Salvare…

- Ambarcatiunea SAR MAIA a ARSVOM a pornit in aceasta dimineata intr o operatiune de salvare a vietii omenesti pe Marea Neagra.Potrivit reprezentantilor ARSVOM, in aceasta noapte, MRCC a solicitat interventia A.R.S.V.O.M, in vederea unei operatiuni de cautare si salvare pe mare, a unei persoane aflata…

- Salvatorii ARSVOM au fost solicitati seara treciuta sa intervina in ajutorul unei persoane aflate in largul Marii Negre.Potrivit reprezentantilor ARSVOM, ieri, la ora 21:18, MRCC Constanta a alertat ARSVOM, pentru salvarea si recuperarea unei persoane aflate in largul Marii Negre.Din primele informatii…

- Un velier in deriva, recuperat din zona Vama Veche. Un velier cu trei persoane la bord, care plutea in deriva in Marea Neagra, in zona Vama Veche, a fost remorcat, sambata dupa-amiaza, de o nava Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), fiind adus in siguranta la tarm. Reprezentantii…

- Velierul "Vanare de vant" a plutit in deriva pe Marea Neagra, in zona Vama Veche, iar pentru recuperarea lui a fost nevoie de intervenția specialiștilor Agenției Romane de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).