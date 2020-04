Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti, la Azuga, ca, in urma unor discutii cu Patriarhia Romana, au fost stabilite masuri pentru a permite credinciosilor "sa se bucure" de sarbatoarea de Paste. "Astazi vom anunta niste masuri pe care le-am luat impreuna cu Patriarhia Romana, astfel incat sa venim in intampinarea celor care sarbatoresc Sfintele Pasti si cred ca vor intelege faptul ca am depus toate eforturile astfel incat si credinciosii, si clericii sa fie protejati, dar, in acelasi timp, sa se bucure si de Sfintele Pasti si de lumina", a declarat Vela. Intrebat de jurnalisti…