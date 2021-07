CARAS-SEVERIN – Presedintele PNL Caras-Severin, Marcel Vela, este indignat de faptul ca alesii locali liberali de la Oravita nu au fost prezenti la sedinta de joi in cadrul careia presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca, voia sa prezinte proiectul pentru reabilitarea sanatoriului Marila. In cadrul sedintei, consilierii oraviteni trebuiau sa aprobe transferul sanatoriul Marila in administrarea CNI! Romeo Dunca a fost concis: Orice, dar pana aici! „Ședința de la Oravița a fost doar de informare, deoarece nu am avut numarul suficient de consilieri. Se pare ca cele 37 de grade au invins dorința…