- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, vede necesara o reorganizare a MAI, ca soluție pentru eficientizare instituției. Aceasta reorganizare ar presupune, printre eltele, și reducerea anumitor posturi de conducere, cu salarii foarte mari, ramanand astfel economii financiare pentru alte cheltuieli…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a avut, marti dimineata, o videoconferinta cu prefectii in contextul actiunilor de sfarsit de an. "Scopul intalnirii de astazi este legat de perioada de iarna, de ceea ce se intampla in zilele urmatoare cu prilejul sarbatorilor si, asa cum la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat joi ca a cerut Politiei Rutiere actiuni de fluidizare a traficului din Bucuresti, in parteneriat cu toate autoritatile care au competenta in domeniu, astfel incat cetatenii sa circule in siguranta si sa petreaca mai putin timp in trafic. "Am in plan…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti, ca angajarile in structurile din subordine sunt suspendate, cele mai multe posturi scoase in prezent la concurs fiind pregatite ”pentru pile si relatii”. Vela a precizat ca vrea reorganizarea structurilor, care considera ca trebuia facuta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat ca dosarul privind interventia jandarmilor la evenimentele din 10 august va fi desecretizat in aceasta saptamana. "Va fi desecretizat in aceasta saptamana si veti fi la curent cu aceasta actiune care se va derula la MAI. Este posibil sa-l…

- Ziarul Unirea Guvernul a aprobat restructurarea ministerelor: Ordonanta de urgenta privind unele masuri la nivelul administratiei publice centrale Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind restructurarea ministerelor, a anuntat seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. „A fost aprobata…