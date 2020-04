Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela a anunțat, sambata, la Digi24 ca saptamana viitoare va fi emisa o noua Ordonanța Militara care va regla traficul la granița cu Bulgaria.Intrebat daca urmeaza ordonanța militara numarul 9, Marcel Vela a raspuns: „Dupa 8 intodeauna vine 9”. „Saptamana viitoare vom da probabil…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat, in aceasta seara, ca s-a emis Ordonanța militara nr. 8 din 9 aprilie 2020. apicultorii pot merge la stupineeste permisa circulația celor care se ocupa de acvacultura s-a prelungit masura interzicerii zborurilor catre Spania și Italia. piețele agroalimentare…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat sambata principalele prevederi ale Ordonanței Militare nr. 7, printre care carantinarea orasului Tandarei și suspendarea unor zboruri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a susținut, duminica seara, o declarație de presa, in care a anunțat noi masuri, dispuse intr-o noua ordonanța militara, Ordonanța 4. Iata ce conține documentul: „Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat in aceasta seara conținutul Ordonanței Militare Nr. 4 in care sunt prevazute noi restricții pentru cetațeni, dar și modalitați de susținere a activitații șoferilor profesioniști. Conform lui Marcel Vela, „Ne flam in fața unui examen greu care se intinde pe…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat marti ca ordonanta militara emisa prevede interzicerea circulatiei persoanelor in afara locuintei cu unele exceptii. "Dragi romani, cea mai grava criza din ultimii zeci de ani a cuprins si Romania, vorbim de acest virus cumplit care ne-a lovit pe noi si…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat in aceasta seara prevederile ordonantei militare nr. 3, care impune noile restrictii privind circulatia persoanelor, atat pe timp de zi, cat si de noapte. Marcel Vela a precizat ca potrivit noilor prevederi se interzice circulatia tuturor persoanelor in…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca mai multe puncte de frontiera de la granițele cu Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Serbia vor fi inchise. „Folosire eficienta a resurselor in punctele de trecere a frontierei cu flux mare de trafic, urmeaza sa fie inchise temporar,…