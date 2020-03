Vela: Românii care vin în ţară intră în carantină! ROMANIA – Traficul aerian din Romania catre Italia și din Italia catre Romania a fost suspendat incepand de duminica noaptea și pana pe 23 martie, in urma unei decizii a Comitetului național pentru situații de urgența! Mai mult, potrivit ministrului interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, toți romanii care sosesc dinspre Italia, Iran, China sau Coreea de Sud vor intra obligatoriu in carantina, iar toți operatorii aerieni au obligația sa ii puna pe aceștia sa semneze o declarație ca iși asuma aceasta obligație, la imbarcarea in avion. In același timp, operatorii aerieni nu mai au voie sa… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

