- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, ca dupa incidentul de la Harghita a aflat ca Jandarmeria nu are tranchilizante pentru a interveni in astfel de situatii, chiar daca are arme, noteaza Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca, in cazul ursului ranit in urma unui accident rutier in Harghita, autoritatile au tergiversat foarte mult luarea unor decizii. "Conform actelor normative, medicul veterinar ar fi trebuit sa evalueze situatia. Prefectul ar fi trebuit sa convoace Comitetul pentru…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a convocat, luni, o sedinta la Ministerul Mediului, dupa cazul care a avut loc in Harghita, cand un urs ranit in accident a fost lasat sa agonizeze 18 ore pe carosabil. Este luata in calcul modificarea HG 94/2004 privind comitetul pentru situatii de urgenta.„Am…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a convocat, luni, o ședința la Ministerul Mediului, dupa cazul care a avut loc in Harghita, cand un urs ranit in accident a fost lasat sa agonizeze 18 ore pe carosabil.

- Costel Alexe, ministrul Mediului, a convocat o ședința pentru luni dimineața, dupa ce un urs a fost lasat sa agonizeze 18 ore pe drum in localitatea Praid, județul Harghita, in timp ce autoritațile il pazeau. „Am programat pentru luni la ora 10.00 o intilnire cu toți cei implicați, de la reprezentanții…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a convocat, luni, o ședința la Ministerul Mediului, dupa cazul care a avut loc in Harghita, cand un urs ranit in accident a fost lasat sa agonizeze 18 ore pe carosabil. Este luata in calcul modificarea HG 94/2004 privind comitetul pentru situații de urgența, potrivit…

- "Avand in vedere modul in care autoritatile judetene au gestionat situatia ursului lovit seara trecuta de o masina, intre localitatile Praid si Sovata, astazi a fost luata prima masura administrativa dispusa de catre ministrul Ion Marcel Vela. Astfel, a fost inceputa procedura de demitere din functie…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, considera ca autoritatile locale trebuie sa aiba dreptul sa ia decizia si sa poata interveni la nivel local in situatii precum cea a ursului ranit la Praid. "Acest caz arata foarte clar ca sistemul centralizat impus nu serveste…