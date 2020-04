Ministrul de interne, Marcel Vela, a declarat joi, intr-o transmisiune online, ca MAI nu a apelat pana acum la incadrari din alte surse pentru ca momentan instituția face fața cu angajații pe care ii are și pentru ca incadrarile din surse externe reprezinta ultima soluție dat fiind ca daca poliția locala „face unele abuzuri” ar […] The post Vela: Polițiștii și jandarmii fac fața, ajutați de militari și polițiile locale, deși polițiștii locali fac unele abuzuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .