Vela, misiune imposibilă Cateva milioane de euro cheltuite pe rebranduirea Poliției. Nu știu cate, am auzit ca multe, oricum. Era cea mai acuta problema. Sa ramana Poliția Romana sau sa fie Poliția Naționala? Daca e naționala, de ce ii trebuie mașini colantate cu alte culori decat cele de pe drapel? Daca e Romana, de ce trebuie schimbat tricolorul? […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

