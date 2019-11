Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca intentioneaza sa initieze o modificare a organigramei institutiei, scopul fiind reducerea numarului functionarilor si sporirea efectivelor operative.



"Intentionez ca in viitor (...), incepand cu decembrie, sa gandim o restructurare a ministerului. In prezent, ministerul are o organigrama extrem de stufoasa in zona, sa zicem, pasiva, in zona functionarilor, in zona aparatului central sau a aparatului unui inspectorat judetean si mai putin spre zona infractionala, spre zona de legatura directa cu cetateanul, cu fenomenul criminogen,…