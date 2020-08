Vela îi interzice lui Robi din Las Fierbinţi să mai poarte uniforma de poliţist Proiect prevede faptul ca va fi abrograt articolul 10 din HG nr. 1061/2002. Uniformele de polițist nu vor mai putea fi inchiriate pentru filmari, astfel ca producatorii si scenaristii serialului Las Fierbinti va trebui sa-l recalifice pe Robi sau sa-l lase sa umble cu aceeasi uniforma ponosita. "La articolul 10 se mentioneaza ca uniforma poate fi inchiriata persoanelor juridice pentru activitati culturale si filmari. Aceasta posibilitate greveaza bugetele unitatilor de politie, intrucat tarifele de inchiriere nu acopera costul de achizitie al articolelor de echipament deoarece uniformele… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

