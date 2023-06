Senatorul PNL Alina Gorghiu, ministru al Justitiei, a anuntat, luni, in plen, ca a demisionat din functia de vicepresedinte al Senatului. Presedintele de sedinta a plenului de luni, Sorin Cimpeanu, a luat act de demisia Alinei Gorghiu din Biroul permanent al Senatului si a constatat vacantarea postului de vicepresedinte. Liderul grupul USR din Senat, Radu Mihail, a sustinut ca acest loc de vicepresedinte din cele patru din Biroul permanent ar apartine opozitiei, in speta USR. Radu Mihail a pledat pentru negocieri in distributia functiilor in Biroul permanent al Senatului, dar liderul grupului…