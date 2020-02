Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca a fost deschis un dosar penal dupa ce un barbat ar fi folosit pușca pe un drum din județul Brașov, procurorul de caz urmand sa evalueze toate probele.„Autorul a fost propus spre deschidere dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Vișeu,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca auditul care se face la institutiile din subordinea MAI nu il vizeaza pe seful DSU, Raef Arafat, in conditiile in care acesta este secretar de stat, o functie politica, iar numirea sau schimbarea acestuia pe functie…

- Jurnalistul Libertații și Gazetei Sporturilor a explicat de ce crede ca ”analiza” conceputa in Ministerul de Interne și ceea ce face ministrul Mircea Vela sunt doar forme de obediența fața de președintele Iohannis și o demonstrație de putere, pentru imagine, a noii puteri.”Președintele Iohannis a spus,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, sambata, la Realitatea Plus, ca au fost desecretizate convorbirile jandarmilor, din timpul protestului Diasporei, din 10 august 2018, fiind vorba de 250 de ore de convorbiri, din care aproximativ 248 au legatura cu misiunea, potrivit Mediafax.„Au…

- Cei 52 de membri ai echipei de cautare din Romania, care au plecat spre Albania, in sprijinul autoritaților, dupa cutremurul in urma caruia au murit 14 oameni,sunt printre puținii acreditați ONU pentru astfel de misiuni, a declarat, la plecarea de pe Aeroportul Henri Coanda, ministrul de Interne…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, vorbeste despre ”musamalizare” in ceea ce priveste evenimentele din 10 august 2018 si afirma ca aceasta a inceput cu secretizarea unor date si a unor evenimente. In plus, Vela a precizat ca datele continute in raport ”implica unele raspunderi civile si penale”, iar…

- Marcel Vela isi doreste sa schimbe numele Politiei Romane in Politie Nationala pentru a exista o diferentiere de Politia Locala, astfel incat sa nu mai fie suprapuse atributiile agentilor. „Vreau rebranduirea Politiei Nationale, care acum se numeste Politia Romana. Doresc s-o numim Politie Nationala,…