- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a facut miercuri un apel catre romani sa respecte actualele reglementari referitoare la epidemia de coronavirus, de acestea depinzand mai departe sanatatea populatiei, dar si masurile de relaxare din 15 mai, care vor fi luate si dupa o evaluare epidemiologica.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, i-a indemnat, joi, pe romani sa evite aglomerarile daca merg la cumparaturi, dar si interactiunea cu alte persoane, sa nu mearga in vizita si sa nu primeasca invitati de Paste.

In urma cu puțin timp, Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne, a anunțat ca slujbele vor fi oficiate fara credincioși in interiorul lacașelor de cult. Articolul 9 din Ordonanța militara nr. 1/2020 a fost completat. Botezurile, cununiile și inmormantarile se pot oficia cu MAXIMUM 8 persoane

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a emis sambata seara o ordonanța militara prin este interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de 3 persoane. Totodata, sunt introduse recomandari de circulație pe timpul zilei și mai ales pe timpul nopții. De asemenea, se suspenda activitatea…

- Activitatile culturale, artistice, sportive sau religioase desfasurate in spatii inchise vor fi interzise, a anuntat, marti seara, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, intr-o declaratie la sediul MAI. „O decizie se refera la suspendarea tuturor activitatilor culturale, stiintifice, artistice,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a susținut o declarație de presa la sediu Ministerului Afacerilor Interne (MAI) impreuna cu secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu. Ce spune Marcel Vela ”Va aducem lșa cunostinta; se suspenda activitatea de consum a produselor alimentare și a bauturilor…