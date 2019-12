Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat joi ca persoanele care tergiverseaza desecretizarea convorbirilor purtate de jandarmi la evenimentele din data de 10 august 2018 isi risca propria cariera. Vela a spus intr-o conferinta de presa ca raportul privind evenimentele din 10 august a fost desecretizat in totalitate si pus la dispozitia procurorilor. "Am facut un pas in plus pentru clarificarea evenimentelor de la 10 august si am dispus si luarea masurilor pentru desecretizarea convorbirilor purtate de jandarmi prin intermediul statiilor de emisie-receptie in cele doua zile - 10 si…