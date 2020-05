Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat, intr-o intervenție la Digi 24, ca nu vrea sa comenteze decizia CCR legata de amenzile marite date in starea de urgența, dar a spus ca se vor gasi metode ca persoanele care nu respecta restricțiile, in starea de alerta, sa fie sancționate. „Nu vreau sa discut…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat vineri, la Digi24, dupa decizia CCR privind amenzile din timpul starii de urgenta, ca s-a gasit solutia legala astfel incat dupa 15 mai sa fie date sanctiuni daca se incalca deciziile din Starea de Alerta "Toate regulile vor avea si variante de…

- Cele noua interdicții pe care romanii trebuie sa le respecte in perioada starii de alerta. Vezi ce nu trebuie sa faci dupa 15 mai Autoritațile din Romania au anunțat deja ca dupa data de 15 mai va fi elaborata starea de alerta in locul starii de urgența care expira pe 14 mai. Președintele Klaus Iohannis…

- Instituția condusa de catre Renate Weber s-a adresat din nou Curții Constituționale (CCR), de aceasta data cu privire la reglementarea starii de alerta. Demersul vine in contextul in care, dupa cum mulți iși amintesc, președintele Iohannis a anunțat recent ca nu va mai prelungi starea de urgența in…

- Daca starea de uregenta este prerogativa presedintelui si are o durata limitata la 30 de zile, starea de alerta are caracter de permanenta si este prerigativa Guvernului. Starea de alerta este prevazuta de OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a admis, miercuri, ca starea de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta la nivel national. El a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Realitatea Plus, ca scopul unui astfel de demers este de a proteja sanatatea publica.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca in Romania, in a 6-a zi din starea de urgența, nu exista o raspandire comunitara a COVID-19.„Suntem in a 6-a zi din starea de urgenta. Prin masurile luate, ne-am atins principalul obiectiv: nu avem raspandire comunitara Am reusit si…

- Ziarul Unirea Ce inseamna STAREA DE URGENȚA și pe cine afecteaza. Primele MASURI luate de Guvernul Romaniei Ce inseamna STAREA DE URGENȚA și pe cine afecteaza. Primele MASURI luate de Guvernul Romaniei Peste numai cateva ore Romania intra in starea de urgenta decretata de presedintele Klaus Iohannis.…