Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, ca strandurile, bazinele si piscinele, deschise sau inchise, nu vor putea functiona incepand din 1 iunie, ci doar plajele, in anumite conditii. "In bazinele descoperite sau acoperite sau in piscine sunt interzise activitatile de la 1 iunie. Daca situatia epidemiologica, statistica medicala vor fi de bun augur, dupa analizele facute de specialisti inainte de 15 iunie, evident ca se va lua in calcul si aceasta posibilitate. Dar, de luni, nu este deschisa activitatea strandurilor, piscinelor, bazinelor, sub nicio forma", a declarat Vela,…