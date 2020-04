Stiri pe aceeasi tema

- Camioanele cu marfa circula in Romania pe culoarul special creat de Ministerul Afacerilor Interne, in colaborare cu omologii maghiari, numai pentru transportatori, anunța MAI.In punctul de trecere a frontierei Nadlac 2, destinat strict traficului de mare tonaj, camioanele sunt direcționate,…

- Punctul de frontiera Nadlac 2 se inchide pentru transportul de persoane și va fi rezervat exclusiv transportului de marfa. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat in sedinta de Guvern de joi ca Nadlac...

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, ca urmeaza sa aiba o discutie cu omologul sau de la Budapesta pentru o posibila folosire a punctului de frontiera Nadlac 2 strict pentru transportul de marfa.„Pentru varianta Nadlac 2 (…) o sa am o convorbire cu ministrul de interne din Ungaria,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, in ședința de Guvern, ca va inchide punctul de frontiera Nadlac 2 pentru transportul de persoane."Pentru varianta Nadlac 2, vom separa ;i vom rezerva aici pentru traficul de marfa. Vom devia autoturismele spre alte puncte de frontiera.…

- Așa cum am anunțat, in cursul zilei de astazi, ministrul Sanatații, Nelu Tatar, insoțit de șeful Poliției de Frontiera, au vizitat vama Nadlac. Inițial se vorbea chiar de prezența ministrului de Interne, Marcel Vela, dar acesta nu a mai venit. In urma vizitei, ministrul Tataru pare extrem de liniștit.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta inchiderea temporara a mai multor puncte de trecere a frontierei la granita Romaniei cu Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Serbia si Republica Moldova.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca in padurile din nordul Romaniei au fost gasite mai multe deltaplane abandonate, iar suspiciunea este ca erau folosite la contrabanda, aparatele nefiind detectabile pe radar. Scenele descrise de Marcel Vela seamana cu cele din celebrul serial ”Escobar”,…

- Coform unui proiect de reformare a MAI, Politia inghite Jandarmeria la oras, iar la sate e pe dos Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, pregateste o reformare de proportii a institutiei pe care o conduce. Procesul, caracterizat intr-un draft ca fiind „examenul de capacitate al Romanei”, va merge,…