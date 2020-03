Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia persoanelor in afara locuintei se va face numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane, a anuntat, sambata seara, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. "Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca incepand de duminica, 22 martie 2020, vor fi impuse, prin ordonanta militara, o serie de restrictii privind circulatia persoanelor, in vederea prevenirii raspandirii noului coronavirus. Restrictiile vor fi impuse in special pe timp de noapte, cand…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, o adeverinta eliberata de catre angajator sau o declaratie pe propria…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat sambata seara, ca a fost emisa Ordonanța Militara Nr. 2 care prevede, printre altele, suspendarea temporara a activitații mall-urilor și restricții de circulație pentru persoane. Conform Ordonanței, se suspenda temporar activitațile de comercializare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, in intervalul orar 22,00 - 6,00, circulatia persoanelor in afara locuintei va mai fi permisa numai pentru cateva motive, printre care deplasarea in interes profesional, pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor…

- Ordonanța militara a MAI: Circulația oamenilor, restricționata. Intrarea in Romania a strainilor, interzisa Ordonanța militara prin care circulația oamenilor este restricționata restricționata, iar intrarea in Romania a cetațenilor straini este interzisa a fost anunțata, sambata, de ministrul Afacerilor…

- Ziarul Unirea ORDONANȚA MILITARA: Se limiteaza circulația persoanelor și se inchid Mall-urile și cabinetele stomatologice ORDONANȚA MILITARA anunțata de Comitetul pentru pentru Situații de Urgența: Mall-urile vor fi INCHISE, iar ciruclația va fi RESTRICȚIONATA La a șasea zi de cand s-a stabilit starea…

- Ordonanța militara prin care circulația oamenilor este restricționata, iar intrarea in Romania a cetațenilor straini este interzisa a fost anunțata, sambata, de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. Ordonanța militara Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara.…