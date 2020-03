Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, in intervalul orar 22,00 - 6,00 circulatia persoanelor in afara locuintei va mai fi permisa numai pentru cateva motive, printre care deplasarea in interes profesional, pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor…

- Circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei se efectueaza numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 și evitarea formarii oricarui grup de persoane, se arata in ordonanța militara emisa de Ministerul de Interne. Actul normativ prevede in ce condiții se pot…

- Marcel Vela a anunțat intr-o intervenție televizata ca emite urmatoarea Ordonanța militara Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgența. (3) Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020,…

- Consiliul Județean Covasna și instituțiile subordonate au luat masuri imediate, necesare ce se impun pentru a preveni extinderea Covid-19. In perioada urmatoare recomandam interacțiunea de la distanța, prin telefon (0267-311 190) și prin e-mail ([email protected]), deoarece este restricționat accesul in…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Maramureș s-a intrunit in ședința miercuri, 11 martie 2020, stabilind o serie de masuri care trebuie sa intre imediat in vigoare și care se impun a fi respectate de catre toți cei vizați. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea,…