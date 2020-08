Vela: Cinematografele şi teatrele vor putea folosi doar jumătate din capacitatea maximă Cinematografele si teatrele pot folosi doar jumatate din capacitatea maxima la redeschiderea din 1 septembrie, a declarat, luni, ministrul de Interne, Marcel Vela, la briefingul de la finalul sedintei de guvern. Luni, Executivul a adoptat hotararea ce permite redeschiderea acestora in contextul starii de alerta de pe teritoriul Romaniei. "Reluarea activitatilor cinematografelor, institutiilor de spectacole si sau concerte, scolilor populare de arta si de meserii, organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si sau concerte va fi permisa fara a depasi 50… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

