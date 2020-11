Vela: Cei care vor fi găsiți vinovați de tragedia de la Piatra-Neamț vor fi trași la răspundere Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca toți cei care vor fi gasiți vinovați de tragedia care s-a produs la Spitalul Județean din Piatra Neamț vor fi trași la raspundere, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Conform sursei citate, inca din seara zilei de 14 noiembrie, conform dispozițiilor Ministrului Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, o echipa mixta, formata din specialiști in investigații criminale de la nivelul Inspectoratului General al Poliței Romane (IGPR), dar și specialiști din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența s-a deplasat in Municipiul Piatra-Neamț… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

