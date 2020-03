Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD spune ca „are o reținere” , motiv pentru care el „ar fi fost mai drastic”, avand in vedere și ce se intampla in Italia.„E un ordin militar care o sa apara in MO. Am o reținere in ceea ce privește circulația. Cred ca a contat și decizia politica, nu numai a specialiștilor. Este o diferența…

- In aceasta seara, Ministrul de Interne, in conferința de presa, a anunțat noi masuri care vor fi luate in Romania. Marcel Vela a dat citire Ordonanței militare nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a COVID-19: Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina…

- Declaratiile oficialilor de la MAI vin in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 367. Sunt 59 de noi cazuri de imbolnavire in ultimele 24 de ore. Persoanele noi infectate cu COVID-19 au varste intre 1 an și 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, miercuri, ca s-a decis va Romania sa ofere ajutor Greciei in gestionarea crizei imigranților și refugiaților. Astfel, vor fi trimise bunuri in valoare de peste un milion de lei prin Mecanismul European de Protecție Civila.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca va fi inițiat un proiect de OUG, care vizeaza combaterea și prevenirea unor cazuri de infecție cu coronavirus, care face ravagii in China și nu numai. Decizia a fost luata duminica, dupa desfașurarea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.