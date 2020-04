Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca sumele incasate din amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare ar putea fi utilizate in sistemul de sanatate publica. Potrivit acestuia, de la inceputul starii de urgenta au fost aplicate in Romania 290.000 de sanctiuni contraventionale…

- Ziarul Unirea Cat de mari sunt amenzile date in Romania pentru incalcarea ordonanțelor militare și de disproporționate fața de veniturile populației, in comparație alte țari din Europa Cat de mari sunt amenzile date in Romania pentru incalcarea ordonanțelor militare și de disproporționate fața de veniturile…

- Romania a aplicat zeci de mii de amenzi celor care nu au respectat ordonanțele militare, adica 200.000 de procese-verbale, in valoare totala de peste 400 de milioane de lei.Amenzile incep de la 2.000 de lei (aproape 415 euro) și poate ajunge pana la 20.000 de lei (4.150 de euro) pentru persoanele fizice.…

- Un numar de 5.572 de sanctiuni contraventionale, in valoare de circa 6,7 milioane lei, au fost aplicate in judetul Constanta de la intrarea in vigoare a ordonantelor militare, pentru nerespectarea conditiilor impuse in scopul limitarii infectarii cu virusul COVID-19, informeaza Prefectura. …

- Ziarul Unirea FOTO| Amenzi de 34.000 de lei aplicate de jandarmi la Sebeș pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare Amenzi de 34.000 de lei au fost aplicate de jandarmi la Sebeș in ultimele 2 zile pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare. De cand jandarmii sunt implicați…

- Restricții dure impuse de autoritațile din Romania. Libertatea de mișcare e limitata, iar mall-urile se inchid. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, potrivit ordonantei militare adoptate sambata, slujbele religioase se pot oficia in lacasurile de cult, insa fara accesul publicului,…