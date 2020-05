Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela face un alt anunț in contextul pandemiei de coronavirus. Oficialul transmite ca este foarte important ca romanii sa dea dovada in urmatoarele doua saptamani, pentru ca pe data de 15 mai sa se poate relaxa unele lucruri.

- „Am primit mai multe solicitari din Spania, din partea mai multor cetateni romani, cetateni care au avut contracte de munca sezoniere, unele intrerupte la termen, altele intrerupte inainte de termen din cauza raspandirii epidemiei, care solicita sa ii sustinem in revenirea in tara. Cum am procedat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut, duminica seara, un apel la responsibilitate catre toti cei care intra in Romania, sa declare adevarul privind zonele de unde vin in tara, pentru a nu-si imbolnavi rudele si pe cei dragi. In plus, Vela a anuntat ca vor exista controale „in cascada”.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut, duminica seara, un apel la responsibilitate catre toti cei care intra in Romania, sa declare adevarul privind zonele de unde vin in tara, pentru a nu-si imbolnavi rudele si pe cei dragi. I plus, Vela a anuntat ca vor exista controale ”in cascada”.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut, duminica seara, un apel la responsibilitate catre toti cei care intra in Romania, sa declare adevarul privind zonele de unde vin in tara, pentru a nu-si imbolnavi rudele si pe cei dragi. In plus, Vela a anuntat ca vor exista controale „in cascada”.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca va semna un ordin prin care sa reglementeze situatiile privind transportarea unor persoane care sunt bolnave, dar in acelasi timp se afla sub masuri preventive. El a explicat ca astfel medicul de la centrul de detentie va stabili si va comunica celor care…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, luni seara, intr-o conferința de presa, alaturi de ministrul Sanatații, Victor Costache, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, masurile luate in contextul amenințarii cu extinderea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, la finalul ședinței de Guvern de marți seara, achiziționarea mai multor scannere termice pentru cele 16 aeroporturi internationale din Romania, Bugetul acestor scannere este de 5 milioane de lei. ...