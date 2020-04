Vela anunta ca romanii pot sa iasa din case de Paste. Ce masuri au luat celelalte tari ortodoxe Anuntul facut de ministrul de Interne, Marcel Vela, marti seara, potrivit caruia romanii pot merge vineri si sambata la biserica pentru a lua Sfintele Paste iar Lumina ne va fi adusa in fata locuintelor de catre voluntari si echipaje MAI, a fost primit diferit de catre romani.



Pe de o parte, unii s-au bucurat pentru ca, desi ne aflam in plina stare de urgenta, prelungita in aceeasi zi de presedintele Klaus Iohannis cu inca o luna, pot astfel sa mearga catre lacasurile de cult, in preajma Invierii Domnului, dar si pentru ca vor primi Lumina Sfanta.



Pe de alta parte, invocand…

Sursa articol si foto: business24.ro

