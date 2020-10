Ministrul de Interne, Marcel Vela, a confirmat ca in depozitul cu buletine de vot din Sectorul 1 se aflau președintele Biroului Electoral de circumscripție Sector 1, un membru BES 1 delegat de PPU-SL, președintele secției de votare 141 și 3 observatori candidați din partea partidelor. Acesta a ținut sa precizeze ca MAI nu are nicio implicare in procesul de desemnare a membrilor birourilor electorale. De asemenea, ministrul a spus ca 23 de persoane din partea partidelor, care au semnat procesele verbale, vor fi audiate. “Confirm ca in urma analizelor și cercetarilor, cei prezenți in depozitul unde…