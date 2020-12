Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri, ca alegerile parlamentare s-au desfasurat fara evenimente deosebite si, fata de cele din urma cu patru ani, s-a inregistrat o scadere a sesizarilor cu 42%. Marcel Vela a afirmat ca in timpul campaniei electorale s-au inregistrat…

- In ziua alegerilor parlamentare au fost sesizate 273 de evenimente, inregistrandu-se cu 42% mai putine fata de cele semnalate in decembrie 2016, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. El a precizat ca au fost constatate 34 de contraventii si 59 de infractiuni, in care sunt…

- Prima zi a votarii in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor s-a incheiat in toate cele 748 de sectii de votare, odata cu inchiderea ultimele sectii de pe Coasta de Vest a SUA si Canadei la ora 7.00, ora Romaniei. Votul in prima zi a scrutinului a decurs in conditii bune. A inceput…

- UPDATE 7:00 Cozi la secții, politicieni importanți prezenți la urne la prima ora Politicieni importanți, precum ministrul de interne Marcel Vela și fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea , au ținut sa fie prezenți in secții la deschiderea lor. Inainte de ora 7 erau deja cozi in unele zone, cum ar…

- Sunt probleme cu votul prin corespondența la alegerile parlamentare. Mai mulți telespectatori din diaspora ne-au semnalat in ultimele ore pe adresa redacției Dig24 ca plicurile lor nu au ajuns la București. Biroul Electoral Central a solicitat Companiei Nationale Posta Romana SA mai multe informatii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat joi ca instituția se pregatește pentru desfașurarea alegerilor parlamentare care vor avea loc duminica. Astfel, Vela a anunțat ca au fost achiziționate 8,2 milioane de maști sanitare, 3,3 milioane de manuși de unica folosința și 50.000 de litri de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, sambata, ca pentru alegerile locale s-a dispus constituirea de zone speciale de interventie in toate judetele tarii, dar si ca au fost formate echipe de control care sa verifice modul in care politistii isi indeplinesc misiunile. „Am luat cateva…