- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, marti, ca in cadrul Politiei Romane a fost infiintata Directia pentru Siguranta Scolara, care va fi alcatuita din 270 de politisti. "Noua structura va preveni si combate violenta in scoala, cu accent pe fenomenul de bullying", a afirmat Vela.

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 5 septembrie, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au fost sesizati, prin apel 112, despre faptul ca un barbat ar fi fost impuscat cu un pistol cu bile de catre o persoana necunoscuta, pe strada…

- La data de 2 septembrie, politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Turda impreuna cu politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au identificat si retinut pentru 24 de ore un barbat de 32 de ani, din comuna Luna, banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt…

- 5 certificate de inmatriculare au fost ridicate de polițiștii din cadrul Poliției oraș Ardud la data de 31 august. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ardud, au desfașurat activitați pentru depistarea autovehiculelor care prezinta defecțiuni, in localitatea Ardud, impreuna cu specialiștii din cadrul…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 885 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 294.475 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica…

- Astazi, 23 iulie a.c., Ion Marcel VELA, ministrul afacerilor interne, a participat la ceremonia prilejuita de sarbatorirea a 156 ani de existenta institutionala a Politiei de Frontiera, in prezenta conducerii I.G.P.F., dupa cum informeaza Directia de informare si relatii publice a MAI.Ministrul afacerilor…