Vei putea debloca iPhone-ul prin Face ID şi cu masca pe faţă începând cu iOS 15.4 Una dintre functiile pe care le asteptam de la inceputul pandemiei este posibilitatea de a debloca un iPhone cu deblocarea faciala prin Face ID, chiar daca purtam masca. Alternativa a aparut cu mai bine de un an in urma si implica utilizarea unui Apple Watch pentru deblocare, dar acum Face ID-ul clasic se intoarce si implica un nou update iOS. Exista deja cateva telefoane de pe piata care se deblocheaza facial si daca ai masca pe chip. Ei bine odata cu iOS 15.4 Beta 1, deja testat de insderi nu va fi nevoie sa iti dai masca jos de pe chip pentru a debloca telefonul. Acest lucru e util in special… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

