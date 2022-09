Stiri pe aceeasi tema

- Un vehicul spatial al NASA s a prabusit in mod intentionat pe suprafata unui asteroid, pentru a ii devia traiectoria, in cursul unei misiuni de testare fara precedent, care ar trebui sa permita omenirii sa invete cum sa se protejeze de o potentiala amenintare viitoare, scrie AFP, citat de Agerpres.roVehiculul,…

- Dimorphos are aproximativ 160 de metri in diametru si nu reprezinta nicio amenintare pentru planeta noastra. Este de fapt satelitul unui asteroid mai mare in jurul caruia a efectuat o rotatie completa.

- O nava spațiala a NASA s-a prabușit, luni, pe suprafata unui asteroid de dimensiunea unui stadion de fotbal, in cadrul primului ”test de aparare planetara” al agenției. Experții au vrut sa afle daca un corp de mari dimensiuni care se indreapta spre Pamant ar putea fi deviat, transmite The Guardian.…

- Pe 26 septembrie, o echipa de astronomi de la NASA coordoneaza un mic vehicol spatial ce "va lovi" un asteroid potențial periculos pentru a-i devia traiectoria, anunța Agenția Spațiala Romana (ROSA). Sistemul de ghidare și navigație care face posibila ajungerea la asteroid, dupa impact, este o producție…

- Astazi, 23 august, la ora 06.52, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1C, in localitatea Ilba. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 27 de ani din Mireșu Mare, aflat la volanul unui autoturism, condus inspre municipiul Baia…

- Un accident de circulație a fost anunțat prin 112 in urma cu puțin timp in localitatea Razoare. In accident ar fi implicate o caruța și un autoturism. Din primele informații, acum se deplaseaza mai multe echipaje de pompieri. Posibil sa fie victime. Vom reveni! Source

- Un vehicul spatial chinez fara echipaj uman a obtinut imagini care acopera intreaga suprafata a planetei Marte, inclusiv fotografii de la polul sudic al acesteia, dupa ce a survolat "Planeta Rosie" de peste 1.300 de ori de la inceputul anului trecut, a anuntat miercuri presa de stat chineza, citata…