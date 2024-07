Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Dmitri Bulgakov, viceministru rus al apararii in perioada decembrie 2008 - septembrie 2022, a fost arestat sub acuzația de coruptie in urma unei operațiuni efectuate de Serviciul Federal de Securitate (FSB, principalul succesor al KGB).Potrivit The Moscow Times, generalul Bulgakov se afla…

- In capitala ucraineana Kiev a fost declarata zi de doliu, in urma unui atac mortal asupra unui spital de copii si a altor puncte din oras, care a avut loc luni. In bombardament au mai fost lovite si alte orase, printre care Krivi Rih, unde a fost de asemenea declarat doliu. Cel putin 38 de persoane…

- Premierul Ungariei l-a descris pe politicianul german Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), cel mai mare grup politic din Legislativul comunitar, drept „ungarofob”, relateaza sambata Euronews.„Manfred Weber are un singur obiectiv, care este foarte aproape de inima lui, și anume sa…

- Ucrainei ar putea primi in curand un plus de eficiența in razboiul anti-drone de la un nou tanc hibrid care imbina un șasiu de tanc din epoca Razboiului Rece cu un sistem avansat de aparare antiaeriana.

- Vladimir Putin nu este in pozitia de a pune conditii Ucrainei pentru a inceta razboiul, a reactionat vineri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, dupa ce liderul de la Kremlin declarase ceva mai devreme ca Rusia va pune capat razboiului din Ucraina doar daca Kievul va fi de acord sa renunte…

- In contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina, armura tancurilor Abrams furnizate de SUA cedeaza, deoarece au fost descoperite o serie de slabiciuni, potrivit echipajelor ucrainene care lucreaza la tancuri și care au vorbit cu CNN.Statele Unite au furnizat Ucrainei tancuri Abrams, mai exact modelele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a amenintat marti Europa cu consecinte grave daca tarile NATO vor permite Ucrainei sa foloseasca armamentul occidental pentru a ataca tinte pe teritoriul rus, transmit agentiile AFP si EFE.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut o crestere semnificativa a ritmului de productie de armament, la peste doi ani de la inceperea razboiului impotriva Ucrainei, relateaza DPA, informeaza Agerpres. Important de precizat este faptul ca forțele armate rusești avanseaza pe frontul din Ucraina, in…