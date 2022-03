Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca au aplicat 145 de amenzi, in valoare de 612.800 lei, in cele trei zile de verificari la statiile de carburanti. „874 de controale au fost efectuate de inspectorii de munca in cele trei zile scurse de la debutul campaniei nationale de control la statiile de carburanti. Au fost acordate…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, miercuri, ca a fost facuta o analiza privind evoluția pandemiei și ca valul 5 este pe linie descendenta. In acest context, el a spus ca in perioada imediat urmatoare, vor fi luate masuri „care sa se preteze la situația concreta”. „Este foarte clar ca in momentul de…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat 4 supermarketuri Mega Image, din sectorul 2 si din comuna Popesti Leordeni, iar pentru neregulile constatate in urma controlului a aplicat amenzi contraventionale in valoare de 68.000 lei, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. …

- Presedintele PNL, Florin Citu, a susținut ca alesii locali ai PNL in Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu ii va asigura permanent o majoritate primarului general Nicusor Dan. PNL va face majoritatile in Consiliul General al Capitalei in functie de proiectele supuse aprobarii și nu-i va acorda…

- Ministerul Transporturilor anunța ca incepand din 15 februarie, locuitorii Capitalei și ai județului Ilfov vor putea folosi un singur bilet sau abonament metropolitan nu doar pentru liniile de suprafața și metrou, cum se intampla in prezent, ci și pentru linia feroviara Gara de Nord – Aeroport Otopeni. …

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, la Antena 3, ca CGMB se pregatește sa dubleze prețul gigacaloriei in București. Fostul primar al Capitalei a avertizat ca tariful local a fost aprobat de ANRE, urmand sa fie aprobat și de consilierii din Consiliul General al Municipiului București.…

- Primarul general al Capitalei se lauda, intr-o postare pe Facebook, ca a reușit sa semneze acordul pentru modernizarea altor 11 kilometri din reteaua primara de termoficare a Capitalei. Lungimea totala care trebuie reparata este de apoximativ 700 de kilometri. In postare, Nicușor Dan se lauda cu modernizarea…

- Gigantul de mașini electrice Tesla recheama in service-ul din China aproape 200.000 de vehicule „potențial” defecte la nivelul portbagajului, a anunțat, vineri, autoritatea de reglementare din China, a doua zi dupa o rechemare similara in Statele Unite, potrivit AFP. Vehiculele afectate de aceasta rechemare…