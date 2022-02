Stiri pe aceeasi tema

- Romania va primi marți, 25 ianuarie, dozele de vaccin anti-COVID destinate copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. Este vorba despre 114.000 de doze, dupa cum a anunțat medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, joi, intr-o conferința de presa.Vaccinarea copiilor din aceasta…

- In perioada 13-2o ianuarie au fost efectuate in platforam de programare 2841 de programari pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5-11 ani. Reamintesc ca, in prezent, in platforma de programare sunt active 220 de cabinete de vaccinare pediatrica in toate judetele. 6 dintre ele sunt in Bucuresti, cate…

- Libris, librarie online romaneasca, a vandut in 2021 aproximativ 2,4 milioane de volume. Mai mult de jumatate de milion de volume au fost comandate din Bucuresti si Ilfov, unde valoarea medie a comenzilor a fost de 101 lei, la fel ca cea inregistrata la nivel national. Printre cele mai vandute carti…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, in ultimele 2 zile, Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals si INCDMM "Cantacuzino au confirmat inca 91 cazuri noi de infectare cu tulpina OMICRON a virusului Sars Cov 2.Este vorba despre 46 de barbati si 45 de femei cu varste cuprinse intre 0 ani si peste…

- Conform datelor inregistrate de platforma imobiliara HomeZZ.ro, in 2021 peste 3 milioane de romani au fost interesați de vanzarea, cumpararea sau inchirierea unei proprietați. In topul localitaților de interes pentru piața pentru cei interesați de o achiziție sau de inchirierea unei proprietați se afla…

- Din cele opt regionale de cale ferata, sapte sunt afectate de greva ceferistilor. Este vorba de Craiova, Bucuresti, Constanta, Galati, Iasi, Brasov si Cluj, singura regionala care nu a incetat activitatea fiind Timisoara.

- Noul minister mai preia si noua Agentii pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului, din Bucuresti, Ploiesti, Constanta, Iasi, Brasov, Targu Mures, Cluj, Craiova si Timisoara. Alte unitati care vor functiona sub autoritatea Ministerului Anteprenoriatului si…