„Vegetal Bodies“, expoziție Anja Molendijk, la centrul Multicultural al Universității Transilvania Duminica, 17 octombrie, la ora 19.00, va avea loc vernisajul Anja Molendijk – „Vegetal Bodies“ la Centrul Multicultural al Universitații Transilvania din Brașov, in cadrul Bienalei Albastre Essentia. Expoziția de pictura și grafica este curatoriata de dr. Cristina Simion și reprezinta unul dintre evenimentele Bienalei internaționale de arte vizuale, Bienala albastra – Essentia, organizata de Asociația culturala Artessentia. Vernisajul va fi urmat de un recital de jazz și muzica improvizata, susținut de Mircea Tiberian. Realizat in parteneriat cu Centrul Multicultural al Universitații Transilvania… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

