Stiri pe aceeasi tema

- Patru cani de cafea pe zi ar putea fi reteta pentru o inima sanatoasa, in special cand vine vorba de persoanele in varsta, scrie Science Alert. O echipa de cercetatori germani, condusi de biologii...

- Situația geopolitica din Europa de Est se invarte din ce in ce mai mult in jurul Romaniei, avand in vedere zona strategica a Marii Negre, care ar permite Rusiei sa iși creeze un nod de influența imens in zona. In aceasta situație, Romania trebuie sa uite de protecție aliaților, pentru ca, in aceasta…

- Garnitura nelipsita de pe mese, salata de rosii este un preparat usor si deosebit de sanatos. Exista insa cateva ingrediente care dau savoare mancarii. Reteta unei salate perfecte de rosii o aflam din cartea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia), a regratatului gastronom Radu Anton…

- Ce vara e aia fara inghețata? Problema e ca inghețata din comerț ingrașa și e plina de conservanți și coloranți deci nu e nici prea sanatoasa. Dar, așa cum v-am mai spus, exista și variante...

- Deputatul Catalin Radulescu, caruia organizația PSD Pitești i-a retras sprijinul politic, le-a transmis social-democraților sa nu-i mai faca “tradatori” sau “sobolani” pe cei care au ales sa plece alaturi de Victor Ponta, deoarece limbajul alunga si alti membri, relateaza Mediafax. Acuzand ”incultura…

- USR acuza abuzuri ale autoritatilor, in timpul campaniei de strangere a semnaturilor pentru initiativa de modificare a Constitutiei privind persoanele condamnate care ocupa functii publice. Presedintele USR, Dan Barna, a enumerat mai multe cazuri in care voluntarii partidului au fost amendati, perchezitionati…

- La nivel global, 52% dintre respondenți au raspuns ca in vara lui 2018 planuiesc o vacanța la plaja. Acest procent este inca și mai ridicat cand vine vorba de romani – 65% dintre aceștia urmeaza sa-și petreaca concediul intr-unul dintre orașele insorite din sudul Europei timp de o saptamana. Al doilea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Bistrita, referitor la cele doua legi atacate de presedintele Klaus Iohannis la Curtea Constitutionala privind sprijinirea crescatorilor de suine si pasari, ca asteapta ca judecatorii Curtii sa se pronunte, iar apoi "sa ne apucam de treaba…