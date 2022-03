Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Farul 0-2. Claudiu Keșeru (35 de ani), atacantul roș-albaștrilor, a izbucnit in lacrimi la finalul partidei, in momentul in care a fost chemat in fața galeriei. Claudiu Keșeru nu a mai fost titular la FCSB de pe 23 ianuarie, din remiza 3-3 cu CFR Cluj. Intrat in dizgrația lui Gigi Becali, atacantul…

- Dupa ce a ratat medalia de aur la patinaj artistic, rusoaica Alexandra Trusova a avut o izbucnire la finalul probei, la fel cum a facut-o colega ei, Kamila Valieva. Sportiva de 17 ani, care a avut cinci cvadruple, unele incheiate ușor tremurat, s-a simțit nedreptațita de rezultatul final, considerand…

- Favorita la aurul olimpic inaintea programului liber, Kamila Valieva (15 ani, s-a aflat in centrul unui scandal de dopaj) a cedat sub presiune și a ratat podiumul la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing 2022.

- Un incendiu de proporții a izbucnit cu doar cateva zeci de minute in urma chiar la un parc de dezmembrari auto din Neamț. Din primele informații transmise de catre oamenii legii care au ajuns in urma cu puțin timp la fața locului, se pare ca incendiul a izbucnit din cauza unor scantei. Iata ce se intampla…

- Nicoleta Pantea, asistenta medicala in Secția de Cardiologie a Spitalului Județean Pitești, a murit la doar 58 de ani. Echipa Ordinului Asistenților Medicali Argeș a transmis vestea trista in urma cu puțin timp, dar și un mesaj de condoleanțe. ”Ramas bun, NICOLETA PANTEA! Acolo unde asistenții medicali…

- Florin Piersic a suferit enorm chiar de ziua lui, aniversare pe care a petrecut-o la cimitir, dupa ce si-a condus prietenul pe ultimul drum. Cantaretul Ovidiu Purdea Somes a povestit durerea si suferinta prin care a trecut marele actor chiar de ziua lui, dupa ce prietenul lui Eugen Albu a incetat din…

- Soția lui Nelu Ploieșteanu trece prin momente dificile și a facut confesiuni in lacrimi despre moartea marelui artist. Aceasta este distrusa de durere, mai ales ca regretatul artist ar fi implinit pe data de 16 decembrie varsta de 71 de ani. Soția sa, Elena, trece prin momente extrem de grele de cand…

- Ella de la Mireasa a trecut prin momente grele. Concurenta a primit o scrisoare din partea surorii ei, in urma careia nu s-a putut abține și a izbucnit in lacrimi. Iubitul ei, Petrica, a fost langa ea și a incurajat-o. Iata ce i-a transmis familia concurentei.